Чемпіонат Азербайджану, 32-й тур

Сабах – Карабах – 1:1

Голи: Летіч, 73 – Джіджа, 42 (п.)

Яремчук поклав черговий м'яч за Олімпіакос – українець оформив гол одразу через 2 хвилини після виходу на заміну

Напередодні у чемпіонаті Азербайджану достроково визначився володар золотих медалей. Карабах на виїзді розписав бойову нічию з Сабахом і, набравши 77 очок, став недосяжним для конкурентів. За чотири тури до фінішу клуб з міста Агдам випереджає найближчого переслідувача – Зіру – на 13 очок і вже не опуститься нижче першого місця.

Для Карабаха це чемпіонство стало 12-м в історії й 11-м під керівництвом Гурбана Гурбанова.

У складі гостей в стартовому складі вийшов український півзахисник Олексій Кащук і провів на полі 78 хвилин, без результативних дій.

Нагадаємо, український вінгер перейшов у Карабах в вересні 2024 року з донецького Шахтаря у статусі вільного агента, підписавши контракт до 30 червня 2027 року. 24-річний півзахисник одразу ж став важливою частиною команди – у 34-х матчах він забив 6 голів і віддав 6 асистів. Transfermarkt оцінює його в 1,8 млн євро.

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