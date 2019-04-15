Карвахаль: Цей сезон – найгірший у моїй кар'єрі

Захисник Реала Дані Карвахаль поділився своїми почуттями щодо поточного сезону.

"Ми потрапили до глибокої ями після матчу з Аяксом. Було дуже прикро, адже ми не показали нашого найкращого футболу. З якої причини це сталося – складно сказати.

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Це найгірший сезон у моїй кар'єрі. Я не звик не боротися за трофеї вже в березні. Задовольнятися емблемою на грудях – цього мало, кожному хорошому гравцеві потрібен результат.

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Перші два або три тижні після матчу з Аяксом були жахливими. У мене був поганий настрій вдома, це було дивне почуття. Коли минуло трохи більше часу, я намагався проаналізувати ситуацію. Зараз же просто намагаємося вигравати матчі і думаємо про наступний сезон", – цитує Карвахаля Marca.