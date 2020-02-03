Карвахаль пропустив тренування напередодні кубкової гри Реала

Захисник Реала Даніель Карвахаль може не зіграти в матчі 1/4 Кубка Іспанії проти Реал Сосьєдада.

Карвахаль не тренувався разом з командою напередодні чвертьфінального поєдинку Кубка Іспанії, повідомляє AS.

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Швидше за все, пропустить матч 1/4 фіналу Кубка Іспанії проти Реал Сосьєдада. Зінедін Зідан вирішив надати захиснику відпочинок в майбутньому поєдинку, а на позиції правого захисника зіграє Едер Мілітао або Начо.

У нинішньому сезоні Карвахаль провів 27 матчів за Реал у всіх турнірах, відзначившись 1 голом і 6 результативними передачами.

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