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Карвахаль пропустив тренування напередодні кубкової гри Реала

3 лютого 23:27 132 Читать на русском
Карвахаль пропустив тренування напередодні кубкової гри Реала
Даніель Карвахаль / AS

Захисник Реала Даніель Карвахаль може не зіграти в матчі 1/4 Кубка Іспанії проти Реал Сосьєдада.

 

Карвахаль не тренувався разом з командою напередодні чвертьфінального поєдинку Кубка Іспанії, повідомляє AS.

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Швидше за все, пропустить матч 1/4 фіналу Кубка Іспанії проти Реал Сосьєдада. Зінедін Зідан вирішив надати захиснику відпочинок в майбутньому поєдинку, а на позиції правого захисника зіграє Едер Мілітао або Начо.

У нинішньому сезоні Карвахаль провів 27 матчів за Реал у всіх турнірах, відзначившись 1 голом і 6 результативними передачами.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Кубок Іспанії 2019/20 Кубок Іспанії Реал Мадрид - Реал Сосьєдад Даніель Карвахаль Даніель Карвахаль
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