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Карвахаль побажав невдачі запеклим ворогам із Барселони в Лізі чемпіонів

14:32 332 Читать на русском
Карвахаль побажав невдачі запеклим ворогам із Барселони в Лізі чемпіонів
Даніель Карвахаль / Marca

Захисник мадридського Реала Даніель Карвахаль вкотре підкреслив принципіальність протистояння із Барселоною.

"Не буду брехати – я б вважав за краще, щоб Барселона не пройшла далі в Лізі чемпіонів. Вони – претенденти на перемогу в Лізі чемпіонів, наш головний суперник.

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Ми не будемо прикидатися. Я завжди віддам перевагу, щоб вони програвали в Ла Лізі, так само і в Лізі чемпіонів. У Барселони фантастичний склад, вони претендують на перемогу. Чим більше сильних суперників вилетить, тим краще для Реала", – поділився Карвахаль у коментарі Marca.

Зазначимо, що після 4 турів Ліги чемпіонів Барселона посідає перше місце в групі F, набравши 8 очок. Найближчий переслідувач – дортмундська Борусія – має в активі 7 пунктів.

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Теги
Даніель Карвахаль Даніель Карвахаль Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Ліга чемпіонів
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