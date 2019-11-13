Карвахаль побажав невдачі запеклим ворогам із Барселони в Лізі чемпіонів

Захисник мадридського Реала Даніель Карвахаль вкотре підкреслив принципіальність протистояння із Барселоною.

"Не буду брехати – я б вважав за краще, щоб Барселона не пройшла далі в Лізі чемпіонів. Вони – претенденти на перемогу в Лізі чемпіонів, наш головний суперник.

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Ми не будемо прикидатися. Я завжди віддам перевагу, щоб вони програвали в Ла Лізі, так само і в Лізі чемпіонів. У Барселони фантастичний склад, вони претендують на перемогу. Чим більше сильних суперників вилетить, тим краще для Реала", – поділився Карвахаль у коментарі Marca.

Зазначимо, що після 4 турів Ліги чемпіонів Барселона посідає перше місце в групі F, набравши 8 очок. Найближчий переслідувач – дортмундська Борусія – має в активі 7 пунктів.

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