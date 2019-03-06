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Карвахаль: Нинішній сезон для Реала – це лайно

10:21 517 Читать на русском
Карвахаль: Нинішній сезон для Реала – це лайно
Даніель Карвахаль / фото із соцмереж

Захисник мадридського Реала Даніель Карвахаль прокоментував поразку команди в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Аяксом (1:4).

70’ Марко Асенсіо
93’ Начо
 
Хакім Зієш 7’
Давід Нерес 18’
Душан Тадіч 64’
Лассе Шьоне 72’

"Думаю, що у мене ніколи не було такого жахливого відчуття. Я не знаю як це пояснити. Нинішній сезон – це лайно. За тиждень ми програли все. Нам не потрібно шукати виправдань, суперник був кращим і заслужено переміг.

Реал – Аякс – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Було важко прийти до тями після двох поразок у матчах з Барселоною. Втім, ми вийшли на поле з ясними думками і хотіли перемогти, але через дві помилки пропустили два голи. Потім нам вдалося добре почати другий тайм, але третій гол нас добив.

Я не бачу кінця циклу Реала. У нас молода команда, яка має величезні перспективи для зростання. Але сезон закінчений, і ми не можемо відмахнутися від факту, що він жахливий для нас. Зараз я не можу пояснити, чому так сталося", – цитує Карвахаля Marca.

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Теги
Реал Мадрид - Аякс Ліга чемпіонів Реал Мадрид Реал Мадрид Даніель Карвахаль Даніель Карвахаль
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