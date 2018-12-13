Карвахаль: Молоді гравці Реала не підходять першій команді

Захисник мадридського Реала Данні Карвахаль поділився враженнями від поразки російському ЦСКА в матчі 6 туру Ліги чемпіонів.

"Три тижні тому говорили, що молоді вихованці Реала повинні грати. Виявилося, що вони поки, можливо, вони не підходять першій команді.

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Що стосується ситуації з Іско, то я не бачив, освистували його фанати чи ні. Можу лише сказати, що він тут уже багато років, і він дуже сміливий гравець.

Коли щось йде не так, Іско просить м'яч і намагається змінити гру, замість того, щоб розчинятися на полі", – цитує Карвахаля офіційний сайт УЄФА.

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