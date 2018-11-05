Карвахаль: Лопетегі – найкращий тренер з тих, з ким я працював

Оборонець Реала Даніель Карвахаль був в захваті від роботи з екс-керманичем "вершкових" Хуленом Лопетегі.

"Хулен Лопетегі – найкращий тренер з тих, з ким я працював. На жаль, йому не вистачило удачі під час роботи з Реалом. Я поділяю його філософію управління командою, стиль спілкування з командою.

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Я сказав про це ще до того, як Лопетегі призначиил тренером Реала. Готовий повторити це і зараз. І готовий це стверджувати доти, доки не зустріну тренера кращого нього", – приводить слова Даніеля Sportyou.es.

Нагадаємо, Реал звільнив Хулена Лопетегі після поразки від Барселони (1:5). Виконувачем обов’язків головного тренера став Сантьянго Соларі. Наразі "вершкові" шукають собі нового наставника. Серед кандадатів ЗМІ виділяли Антоніо Конте, Роберто Мартінеса та Маурісіо Почеттіно.

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