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Каррільйо: Ми були кращими, ніж Данія, моментами навіть кращими, ніж Франція

26 червня 22:54 330 Читать на русском
Каррільйо: Ми були кращими, ніж Данія, моментами навіть кращими, ніж Франція
Андре Каррільйо / Фото: ФІФА

Нападник збірної Перу Андре Каррільйо прокоментував виліт команди з чемпіонату світу-2018.

"Ми розчаровані, адже хотіли вийти з групи. Ми були кращими, ніж Данія, моментами ми були навіть кращими, ніж Франція. Але зараз нам треба дивитися в майбутнє.

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Мені здається, я провів тут хороші матчі, але я впевнений, що можу грати ще краще. Я зіграв так добре тільки завдяки товаришам по команді. Без збірної я ніхто. Думаю, наші вболівальники нами задоволені.

Я б, може, навіть погодився гірше зіграти, але вийти в плей-офф", – цитує футболіста Р-Спорт.

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ЧС 20183 тур

Австралія - Перу: Вівторок 26 червня 2018

Австралія
Матч завершено
0 : 2
Перу
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ЧС 2018 Перу Перу Австралія - Перу Андре Каррільйо Андре Каррільйо
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