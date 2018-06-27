Каррільйо: Ми були кращими, ніж Данія, моментами навіть кращими, ніж Франція

ЧС 2018 — 26 черв 2859
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ЧС-2018 Нігерія – Аргентина: "альбіселестес" у драматичному матчі перемогли Нігерію та вийшли до 1/8 фіналу
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Нігерія – Аргентина: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018 – як це булоЧС 2018 — 26 черв 1893
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ЧС-2018 Австралія – Перу: історична перемога південноамериканців, провал австралійців та заслужений виліт обох збірнихЧС 2018 — 26 черв 870
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ЧС-2018 Данія – Франція: перші "нулі" Мундіалю, гра для власного задоволення обох збірних і спокійний вихід у плей-оффЧС 2018 — 26 черв 925
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Австралія – Перу: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018 – як це булоЧС 2018 — 26 черв 469
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