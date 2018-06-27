Каррільйо: Ми були кращими, ніж Данія, моментами навіть кращими, ніж Франція

Нападник збірної Перу Андре Каррільйо прокоментував виліт команди з чемпіонату світу-2018.

"Ми розчаровані, адже хотіли вийти з групи. Ми були кращими, ніж Данія, моментами ми були навіть кращими, ніж Франція. Але зараз нам треба дивитися в майбутнє.

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Мені здається, я провів тут хороші матчі, але я впевнений, що можу грати ще краще. Я зіграв так добре тільки завдяки товаришам по команді. Без збірної я ніхто. Думаю, наші вболівальники нами задоволені.

Я б, може, навіть погодився гірше зіграти, але вийти в плей-офф", – цитує футболіста Р-Спорт.

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