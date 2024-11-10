– Це була одна з тих ігор, коли ми зробили все, але не отримали за це винагороду. Ми тримали м'яч, постійно були на половині поля Оболоні, але не змогли забити, тому що суперник працював дуже важко і дуже добре.

Сенсаційна перемога Оболоні у відеоогляді матчу з ЛНЗ

– За всю гру ЛНЗ завдав 2 акцентовані удари по воротах. Перший – коли забили гол, і його скасували, і другий – в компенсований час. Якщо не бити – то як перемагати?

– Ми били, але просто інші удари були не в площину. Я нарахував 10 ударів. Нам не вистачало точності, і це питання до якості гравців.

– Внаслідок чого, на вашу думку, можна шукати підсилення гри команди?

– Основні елементи клубу – це гравці, тому нам потрібні гравці з більшою якістю. Якщо ми хочемо бути амбіційним клубом, то нам потрібно підвищувати якість гравців. Коли гравці грають не на своїх позиціях, це ускладнює нам задачу. Наприклад, Пасіч – не крайній захисник, а правий вінгер за своєю природою. Це один з гравців, яких ми використовуємо найчастіше не на рідній позиції, – сказав Карраско на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, в останніх трьох матчах ЛНЗ зазнав двох поразок і відпустив прямих конкурентів у відрив – після 13-ти турів черкасці у турнірній таблиці УПЛ йдуть шостими, набравши 18 очок.

Оболонь втримала сенсаційну перемогу над ЛНЗ