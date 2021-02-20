Мадридський Атлетіко може залишитись без допомоги одного із провідних виконавців колективу у першому матчі проти Челсі в ЛЧ.

Вінгер "матрацників" Яннік Феррейра Карраско має великі шанси пропустити протистояння 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, повідомляє Marca.

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Бельгійський футболіст отримав пошкодження у перенесеному матчі 2-го туру Прімери з Леванте. Лікарі після детального медичного обстеження діагностували м'язову травму лівої ноги, а тому Яннік Феррейра, скоріш за все, не зіграє з Челсі 23 лютого. Матч-відповідь запланований на 17 березня.

До слова, у поточному сезоні Карраско провів у футболці Атлетіко 21 поєдинок у всіх турнірах, відзначився 3 голами та 5 асистами.

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