Карраско продемонстрував дива дриблінгу у поєдинку з Бетісом
19:06 - Читать на русском
Чинний чемпіон Іспанії багатий на талановитих футболістів.
Півзахисник Атлетіко Яннік Карраско зірвав аплодисменти вболівальників під час матчу проти Бетіса.
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28-річний бельгієць проривався правим флангом у штрафний майданчик, технічно обігруючи суперників один за одним. Проте оборонці Бетіса все ж заблокували фінальний простріл Янніка.
У нинішньому сезоні Ла Ліги Карраско провів 10 матчів, в яких відзначився трьома голами та асистом.
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