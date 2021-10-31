Півзахисник Атлетіко Яннік Карраско зірвав аплодисменти вболівальників під час матчу проти Бетіса.

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28-річний бельгієць проривався правим флангом у штрафний майданчик, технічно обігруючи суперників один за одним. Проте оборонці Бетіса все ж заблокували фінальний простріл Янніка.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Карраско провів 10 матчів, в яких відзначився трьома голами та асистом.

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