Карраско отримав шанс продовжити кар'єру в АПЛ

Півзахисник китайського Далянь Іфан і збірної Бельгії Яннік Феррейра Карраско може перебратись на Туманний Альбіон.

Яннік Феррейра Карраско є однією з пріоритетних трансферних цілей Крістал Пелас, повідомляє Daily Mail.

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На підписанні 26-річного бельгійця особисто наполягає наставник Пелас Рой Ходжсон. На заваді стоїть зарплата хавбека, яка зараз становить в Китаї 210 тисяч євро на тиждень.

Після 24-х турів АПЛ Крістал Пелас перебуває на 11-й сходинці. В поточному сезоні чемпіонату Китаю Карраско провів 25 матчів, в яких відзначився 17-ма голами та 7-ма асистами. Нагадаємо, Яннік відомий своїми виступами за мадридський Атлетіко.

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