toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ ТОТТЕНХЕМ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЄВГЕН КОНОПЛЯНКА ДИНАМО

Карраско має багато пропозиції, серед них від Манчестер Юнайтед, – дружина футболіста

12:39 377 Читать на русском
Карраско має багато пропозиції, серед них від Манчестер Юнайтед, – дружина футболіста
Яннік Феррейра Карраско / соцмережі

Дружина півзахисника Далянь Іфан Янніка Феррейри Карраско повідомила про інтерес з боку Манчестер Юнайтед.

"У нас на столі багато пропозицій. Вони надходять від клубів з Іспанії, Німеччини, Англії та Італії, але контракт з жодним з них не підписаний. Найбільший з них – Манчестер Юнайтед.

Коутінью всерйоз зацікавив Манчестер Юнайтед

Ми добре себе почуваємо в Китаї, але культура тут зовсім інша. Зараз ми летимо в Іспанії на передсезонні збори, а там побачимо, що буде", – сказала Ноемі Хапперт RTBF.

Феррейра Карраско перейшов у Далянь Іфан минулого січня з мадридського Атлетіко.

Тоттенхем – Манчестер Юнайтед: геній Де Хеа продовжив переможну серію Сульшера, а "шпори" не заслужили поразки

Теги
Англія Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Чемпіонату Італії Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Чемпіонату Німеччини Яннік Феррейра Карраско Яннік Феррейра Карраско Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансфери Трансфери Манчестер Юнайтед
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
16
хв
Кальярі
18:30
Аталанта
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук