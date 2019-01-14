Карраско має багато пропозиції, серед них від Манчестер Юнайтед, – дружина футболіста

Дружина півзахисника Далянь Іфан Янніка Феррейри Карраско повідомила про інтерес з боку Манчестер Юнайтед.

"У нас на столі багато пропозицій. Вони надходять від клубів з Іспанії, Німеччини, Англії та Італії, але контракт з жодним з них не підписаний. Найбільший з них – Манчестер Юнайтед.

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Ми добре себе почуваємо в Китаї, але культура тут зовсім інша. Зараз ми летимо в Іспанії на передсезонні збори, а там побачимо, що буде", – сказала Ноемі Хапперт RTBF.

Феррейра Карраско перейшов у Далянь Іфан минулого січня з мадридського Атлетіко.

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