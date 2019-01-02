Карраско хоче повернутись в Європу – Мілан готує пропозицію для бельгійця

Півзахисник китайського Далянь Іфан Яннік Феррейра Карраско може перейти в Серію А.

Карраско незадоволений своїм становищем у китайському клубі та хоче повернутись в Європу, повідомляє Football Italia.

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За інформацією видання, Мілан хоче скористатись таким бажанням бельгійця і запропонує йому приєднатись до табору "россонері".

У минулому сезоні китайської Суперліги Карраско провів 25 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та 5-ма асистами.

Нагадаємо, Карраско був у складі збірної Бельгії на ЧС-2018, де його команда зайняла третє місце.

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