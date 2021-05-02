Карраскаль змінив агента і націлився на Італію
Колишня зірка Карпат Хорхе Карраскаль найближчим часом може змінити клубну прописку.
Півзахисник Рівер Плейт підписав контракт із Пабло Боселлі, який став його новим агентом, інформує журналіст Ніколо Скіра у своєму Twitter.
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За інформацією джерела, Карраскаль може покинути Аргентину вже влітку. Він та його менеджер розглядають варіант із продовженням кар'єри в Італії. Зокрема, до нього проявляє інтерес Фіорентина, а минулого року цікавився Юве.
Нагадаємо, півзахисник виступає за Рівер Плейт з 2019-го, куди перебрався з Карпат. У Львові Хорхе провів 41 поєдинок.
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