Півзахисник Рівер Плейт підписав контракт із Пабло Боселлі, який став його новим агентом, інформує журналіст Ніколо Скіра у своєму Twitter.

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За інформацією джерела, Карраскаль може покинути Аргентину вже влітку. Він та його менеджер розглядають варіант із продовженням кар'єри в Італії. Зокрема, до нього проявляє інтерес Фіорентина, а минулого року цікавився Юве.

Нагадаємо, півзахисник виступає за Рівер Плейт з 2019-го, куди перебрався з Карпат. У Львові Хорхе провів 41 поєдинок.

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