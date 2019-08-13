Карраскаль зізнався, що міг перейти в Динамо та Шахтар

Вінгер Рівер Плейта Хорхе Карраскаль розповів, чому перейшов у аргентинський гранд.

"Коли мені сказали про інтерес з боку Рівера, я думав, що це жарт. Якраз дивився фінал Копа Лібертадорес проти Бока Хуніорс. Також були переговори з Динамо і Шахтарем.

Карраскаль, який належить Карпатам, забив дебютний гол за Рівер Плейт

Але для мене було мрією грати за Рівер Плейт. Мій батько завжди був їх фанатом. У Колумбії стежать за аргентинським футболом і захоплюються ним. Я подумав:"Команда, яка показує такий гарний футбол, хоче мене підписати". І ось я тут", – цитує Карраскаля Сlarin.com.

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Нагадаємо, Карраскаль виступає за Рівер Плейт на правах оренди. Контракт колумбійського футболіста належить Карпатам.