Карраскаль зацікавив Бешикташ – турецький клуб працює над трансфером колумбійця

Колумбійський півзахисник Карпат Хорхе Карраскаль може перейти в турецький Бешикташ.

Менеджмент Бешикташа працює над трансфером півзахисника Карпат Хорхе Карраскаля, повідомляє fanatik.com.tr.

Карраскаль: Карпати стали частинкою мене, а я став частинкою Карпат

Видання не повідомляє, яку суму готові заплатити "орли" за перехід колумбійця.

У кінці червня Карраскаль підписав контракт з Карпатами до 2022 року. У послугах гравця також зацікавлені Шахтар, Краснодар та Штуттгарт. Київське Динамо поки відмовилось від ідеї підписання футболіста.