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Карраскаль зацікавив Бешикташ – турецький клуб працює над трансфером колумбійця

17:03 325 Читать на русском
Карраскаль зацікавив Бешикташ – турецький клуб працює над трансфером колумбійця
Хорхе Карраскаль / ФК Карпати

Колумбійський півзахисник Карпат Хорхе Карраскаль може перейти в турецький Бешикташ.

Менеджмент Бешикташа працює над трансфером півзахисника Карпат Хорхе Карраскаля, повідомляє fanatik.com.tr.

Карраскаль: Карпати стали частинкою мене, а я став частинкою Карпат

Видання не повідомляє, яку суму готові заплатити "орли" за перехід колумбійця.

У кінці червня Карраскаль підписав контракт з Карпатами до 2022 року. У послугах гравця також зацікавлені Шахтар, Краснодар та Штуттгарт. Київське Динамо поки відмовилось від ідеї підписання футболіста.

Теги
Трансфери Карпати Карпати Бешикташ Бешикташ Туреччина Трансфери чемпіонату України Хорхе Карраскаль Хорхе Карраскаль
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