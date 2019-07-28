Карраскаль, який належить Карпатам, забив дебютний гол за Рівер Плейт

Півзахисник Рівер Плейта Хорхе Карраскаль допоміг своїй команді уникнути поразки проти Аргентінос Хуніорс.

Чемпіонат Аргентини, 1 тур

Аргентинос Хуніорс – Рівер Плейт – 1:1

Голи: Баталліні, 19 – Карраскаль, 85

Маркевич скептично оцінив перспективи Карпат у сезоні 2019/20

Врятував Рівер Плейт від поразки у першому турі першості екс-хавбек Карпат. Карраскаль вийшов на заміну на 80-й хвилині, а на 85-й забив гол, встановивши остаточний рахунок – 1:1.

До слова, це дебютний гол для колубійського форварда у складі Рівера, до якого він приєднався ще в січні. Раніше Хорхе забивав лише за дублюючий склад аргентинського клубу.

Додамо, що оренда Карраскаля розрахована до 31 грудня 2019 року. Рівер Плейт має опцію викупу контракту гравця у Карпат за 3 мільйони євро.

Еволюція Карпат: від бізнесу на іноземцях – до бізнесу на власних вихованцях