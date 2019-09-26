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Карраскаль: Якби не футбол – мені б залишились наркотики та злочинність

21:01 301 Читать на русском
Карраскаль: Якби не футбол – мені б залишились наркотики та злочинність
Хорхе Карраскаль / ФК Рівер Плейт

Півзахисник Карпат Хорхе Карраскаль, який виступає за Рівер Плейт на правах оренди, розповів про своє важке дитинство.

"Якби не футбол, то я б напевно робив погані речі, тому що виріс у складному середовищі. Мене оточували злочинність і наркотики. Коли я був дитиною, мені доводилося робити погані вчинки, тому що я був дуже дурним. Коли я виріс, то багато усвідомив, що і допомогло мені стати кращим.

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Дітям зі свого району я завжди наводжу цей приклад. Піти поганим шляхом – це найпростіше, що можна зробити у житті, тому я кажу їм триматися подалі від таких компаній і прислухатись до батьків, адже вони завжди праві. Потрібно зосереджуватися на хороших речах, які дозволяють розвиватися і добиватися великих висот у житті", – зазначив Карраскаль в інтерв'ю Primertiempo.

У нинішньому розіграші чемпіонату Аргентини на рахунку Карраскаля 4 матчі та 1 гол. Всього Рівер Плейт зіграв 11 поєдинків в національній лізі на цей момент. Варто зазначити, що права на колумбійця належать львівським Карпатам.

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