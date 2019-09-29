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Карраскаль відзначився ювілейним голом у воротах команди Марадони

11:40 165 Читать на русском
Карраскаль відзначився ювілейним голом у воротах команди Марадони
Хорхе Карраскаль / Фото argentina.as

Хавбек Карпат Хорхе Карраскаль продовжує феєрити у чемпіонаті Аргентини.

В рамках 8-го туру аргентинської Суперліги Рівер Плейт на виїзді обіграв Хімнасію (2:0).

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Рахунок у матчі на 22-й хвилині відкрив півзахисник гостей Хорхе Карраскаль, права на якого належать львівським Карпатам. Цей гол став 200-м у виконанні колумбійських гравців в історії Рівера.

Варто відзначити, що Хімнасію очолює легендарний Дієго Марадона.

В поточному сезоні чемпіонату Аргентини Карраскаль провів 5 матчів, в яких відзначився двома голами. Рівер Плейт перебуває на 6-й сходинці турнірної таблиці.

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