Карраскаль пройшов медогляд у Рівер Плейті та прокоментував близький перехід

Хавбек Карпат Хорхе Карраскаль дуже близький до переходу у Рівер Плейт.

Колумбійський хавбек вже прибув до Аргентини та пройшов медогляд у Рівер Плейті, про це повідомляє твіттер клубу. Також Карраскаль прокоментував свій близький перехід у команду та поділився своєю думкою про порівняння з Неймаром.

Наставник Рівер Плейта горить бажанням підписати Карраскаля: "Сподіваюсь, трансфер відбудеться у найближчі дні"

"Я прийшов, щоб дати цій команді все можливе, і я тут, щоб бути основним. Сьогодні я ще не говорив з головним тренером Рівер Плейта. Прізвисько "колумбійський Неймар"? Це хороший псевдонім, але я прийшов, щоб тільки зробити свою кар'єру, тому вважаю це порівняння перебільшеним", – цитує Карраскаля Marca.

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Очікується, що про трансфер Карраскаля у Рівер Плейт може бути оголошено в найближчі години. Аргентинський клуб орендує Хорхе з правом викупу за 3 млн євро.

[AHORA]

Revisión médica para Jorge Carrascal en la Clínica Rossi. pic.twitter.com/dGYzeqiD90 — River Plate (@CARPoficial) 29 січня 2019 р.