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Карраскаль офіційно перейшов у Рівер Плейт

09:26 610 Читать на русском
Карраскаль офіційно перейшов у Рівер Плейт
Хорхе Карраскаль / Instagram

Екс-хавбек Карпат Хорхе Карраскаль приєднався до володаря Кубка Лібертадорес-2018 Рівер Плейта.

Хорхе Карраскаль у своєму Instagram похизувався світлинами у футболці Рівер Плейта, а також виклав фотографію з підписанням контракту. Аргентинці орендували гравця до 31 грудня поточного року, підтвердив офіційний сайт Карпат.

Вщент заповнений стадіон, піротехніка та автобус прямо на полі – як Рівер Плейт святкував перемогу у Копа Лібертадорес

Перед цим аргентинець виступав у складі львів'ян, де став одним з лідерів, але не досягнув із "зелено-білими" особливих успіхів.

Рівер Плейт минулого року вчетверте в історії став переможцем Кубка Лібертадорес, у скандальному фіналі обігравши найпринциповішого суперника – Бока Хуніорс.

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