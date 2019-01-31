Карраскаль офіційно перейшов у Рівер Плейт

Екс-хавбек Карпат Хорхе Карраскаль приєднався до володаря Кубка Лібертадорес-2018 Рівер Плейта.

Хорхе Карраскаль у своєму Instagram похизувався світлинами у футболці Рівер Плейта, а також виклав фотографію з підписанням контракту. Аргентинці орендували гравця до 31 грудня поточного року, підтвердив офіційний сайт Карпат.

Вщент заповнений стадіон, піротехніка та автобус прямо на полі – як Рівер Плейт святкував перемогу у Копа Лібертадорес

Перед цим аргентинець виступав у складі львів'ян, де став одним з лідерів, але не досягнув із "зелено-білими" особливих успіхів.

Рівер Плейт минулого року вчетверте в історії став переможцем Кубка Лібертадорес, у скандальному фіналі обігравши найпринциповішого суперника – Бока Хуніорс.