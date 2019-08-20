Каррагер жорстко розкритикував гру Челсі при Лемпарді

Колишньому захисникові Ліверпуля явно не подобаються зміни в грі лондонців.

"Гра Челсі при Лемпарді за відчуттями дещо схожа на баскетбольний матч.

Челсі та Лестер розійшлися миром – перше очко Лемпарда в чемпіонаті, команда піднялася із зони вильоту

Лондонці з новим тренером втратили організованість в атаці і не здатні стримати суперника під час контратак. Ось чому їх гра так нагадує баскетбол, в гірших його проявах", – заявив Каррагер в студії Sky Sports.

Лемпард знайшов винних у втраті очок у матчі з Лестером

Нагадаємо, Челсі вкрай невдало розпочав сезон 2019/20. Команда набрала всього одне очко в перших двох турах АПЛ і поступилась Ліверпулю у поєдинку за Суперкубок УЄФА.