Легенда "червоних" став спонсором напівпрофесіонального Маріна, повідомляє Sky Sports.

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Каррагер вирішив допомогти андердогу перед протистоянням із Тоттенхемом у Кубку Англії. Його коштом встановлять лави для запасних, а гравці Маріна отримають тренувальну форму на фоні відмови попереднього спонсора "моряків" від своїх зобов'язань. Каррагер упродовж останніх сезонів постійно відвідує домашні матчі команди з Кросбі.

До слова, Марін базується усього за 10 км від Бутл – рідного містечка екс-оборонця збірної Англії. Зараз команда виступає у Північній Прем'єр-лізі – 7-му дивізіоні в англійській футбольній піраміді.

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