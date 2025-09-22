"Я вважаю, що Арсенал – блискуча команда. На мою думку, в них найкращий склад у Прем'єр-лізі. Я думав, що вони виграють сьогодні у Манчестер Сіті. У Артети є команда та склад, які близькі до того, щоб перемагати в АПЛ чи ЛЧ.

"Арсенал грав краще": Гвардіола виправдався за 5 захисників та глуху оборону

Але знову і знову, коли справа доходить до важливих ігор, він обирає склад, з яким більше думає про суперника. Це не означає, що так не можна виграти Прем'єр-лігу. Жозе Моурінью вигравав її тричі зі схожим стилем.

Проте для мене це були марні 45 хвилин у першому таймі. І я це кажу тому, що грав за менеджерів, які робили те ж саме в Ліверпулі.

Ми були дуже близькі до титулів, ми були командою високого рівня, але так і не виграли АПЛ. Я завжди відчував, що за часів Жерара Ульє та Рафаеля Бенітеса ми, можливо, час від часу натискали на гальмо в деяких іграх, які могли виграти.

Саме це робить Мікель Артета. В матчі з Ліверпулем "каноніри" немов не хотіли перемогти. Манчестер Сіті теж був на шляху до перемоги. Це повторюється сезон за сезоном", – заявив Джеймі Каррагер в ефірі Sky Sports.

Нагадаємо, що Арсенал розписав нічию з Манчестер Сіті (1:1) в п'ятому турі АПЛ. Тепер лондонці відстають на п'ять очок від Ліверпуля, який йде на першому місці.

