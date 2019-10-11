Каррагер пояснив, що може знову завадити Ліверпулю випередити Манчестер Сіті у гонитві за чемпіонство

Колишній захисник Ліверпуля Джеймі Каррагер висловився про боротьбу "червоних" і Манчестер Сіті за титул чемпіона АПЛ.

"Ман Сіті страждає від травм, і для них це проблема. Це було б проблемою для кожного, навіть якщо у них кращий склад, ніж у Ліверпуля. Зрозуміло, що їм недобре.

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Насправді, можна подумати, що Ліверпулю буде важче, якщо у них теж будуть травми, тому що, як я вже сказав, у них немає такого складу, як у "містян". Але у Ман Сіті проблеми в тій зоні, де вони найслабші – в центрі захисту, як з точки зору кількості, так і якості.

Немає ніяких сумнівів, що серйозна травма ключового гравця "червоних" серйозно завадить їм. Ось чому я не думаю, що хто-небуть в Ліверпулі дійсно витає у хмарах. Безсумнівно, наразі у команди прекрасне становище. Потрібно бути брехуном, щоб не визнати цього.

Ліверпуль повинен отримати максимальну вигоду з цієї ситуації. Не думати, що 8 очок відриву – відмінна перевага, а спробувати зробити 10-12 очок, якщо це можливо. Немає ніяких сумнівів, що, коли Ляпорт повернеться, Сіті знову встане на ноги. Це команда, здатна робити те ж, що і Ліверпуль, – вигравати 17-18 ігор поспіль", – цитує Каррагера Talk Sport.

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