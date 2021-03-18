"Я думаю, що Салах буде в Ліверпулі найближчі кілька років. Він у схожій позиції з Харрі Кейном. Вони, напевно, сумуватимуть за втраченою нагодою, якщо коли-небудь хотіли змінити клуб – на Реал чи Барселону. Це ж стосується і потенційного трансферу Кейна в Манчестер Юнайтед або Ман Сіті.

"Ліверпуль не сильно сумував через продаж Коутінью, чи не так?": Фаулер закликав мерисайдців до трансферу Салаха

За обох гравців проситимуть не менше, ніж 120 млн фунтів, можливо, і більше. Але я не впевнений, що зараз хтось витратить такі кошти на футболістів такого віку", – зазначив Каррагер в ефірі подкасту Роббі Фаулера.

До слова, і Кейн, і Салах демонструють прекрасну результативність цього сезону. В активі Харрі – 26 голів та 16 асистів у 38 зустрічах, а єгиптянин у 40 поєдинках відзначився 25 забитими м'ячами та 4 результативними передачами.

Челсі переміг Атлетіко й вийшов у 1/4 фіналу ЛЧ – Сімеоне втратив атаку, виїзний жах Суареса та геніальний старт Тухеля