"Думаю, навіть коли Манчестер Юнайтед був у своєму найкращому стані, перехід з МЮ в Реал був кроком вперед для Роналду. Тому що Реал – це Реал. Але зараз я відчуваю, що два іспанських гіганти вже впали.

Салах не виключає можливості трансферу в Реал чи Барселону

У Салаха ще два з половиною роки за контрактом. Не думаю, що для Реала було б проблемою його купити. Мадрид витратив багато грошей на Азара, коли він був приблизно в тому ж віці, що й Мохамед. Якби він пішов з Ліверпуля, то "червоні" отримали б величезні гроші, але мені здається, що час для таких трансферів минув", – цитує Каррагера Sky Sports.

Нагадаємо, у поточному сезоні єгиптянин провів у футболці Ліверпуля 21 матч у всіх турнірах, в яких забив 16 голів і віддав 4 результативні передачі.

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