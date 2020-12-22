Каррагер: Не вважаю, що перехід в Реал стане для Салаха кроком вперед
Екс-захисник англійського Ліверпуля, а нині – телевізійний експерт Джеймі Каррагер, поміркував щодо бажання форварда мерсисайдців Мохамеда Салаха змінити клуб.
"Думаю, навіть коли Манчестер Юнайтед був у своєму найкращому стані, перехід з МЮ в Реал був кроком вперед для Роналду. Тому що Реал – це Реал. Але зараз я відчуваю, що два іспанських гіганти вже впали.
Салах не виключає можливості трансферу в Реал чи Барселону
У Салаха ще два з половиною роки за контрактом. Не думаю, що для Реала було б проблемою його купити. Мадрид витратив багато грошей на Азара, коли він був приблизно в тому ж віці, що й Мохамед. Якби він пішов з Ліверпуля, то "червоні" отримали б величезні гроші, але мені здається, що час для таких трансферів минув", – цитує Каррагера Sky Sports.
Нагадаємо, у поточному сезоні єгиптянин провів у футболці Ліверпуля 21 матч у всіх турнірах, в яких забив 16 голів і віддав 4 результативні передачі.
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