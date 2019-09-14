Каррагер назвав зірку АПЛ, який кращий за Неймара – несподіваний вибір зі складу конкурента

Колишній захисник Ліверпуля поділився думкою щодо боротьби за "Золотий м'яч" у найближчі роки.

"Я ніколи не припускав, що Стерлінг стане таким хорошим гравцем. Думав, Ліверпуль здійснив гарну угоду, продавши його за трохи менше, ніж 50 млн фунтів. Я помилявся. До кінця його кар'єри стане очевидно, що Ман Сіті купив його за вигідною ціною.

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За останні 12 місяців Стерлінг став одним з важливих гравців епохи, до того ж він стає кращим з кожним днем, його результативність зростає до неймовірних меж.

Зараз Рахім входить в п'ятірку або шістку найкращих атакувальних гравців у світі, трохи нижче за Ліонеля Мессі і Кріштіану Роналду. Я нещодавно писав, що він і Садьйо Мане – найкращі гравці на лівому фланзі.

Зараз я оцінюю Стерлінга вище за Неймара. Рахім – потенційним володар "Золотого м'яча" протягом наступних чотирьох або п'яти років", – написав каррагер у своїй колонці для Telegraph.

Нагадаємо, Стерлінг перейшов з Ліверпуля до Манчестер Сіті у 2015 році. У активі гравця збірної Англії 5 голів у чотирьох матчах поточної АПЛ.

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