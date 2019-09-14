toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Каррагер назвав зірку АПЛ, який кращий за Неймара – несподіваний вибір зі складу конкурента

07:30 879 Читать на русском
Каррагер назвав зірку АПЛ, який кращий за Неймара – несподіваний вибір зі складу конкурента
Джеймі Каррагер / Sky Sports

Колишній захисник Ліверпуля поділився думкою щодо боротьби за "Золотий м'яч" у найближчі роки.

"Я ніколи не припускав, що Стерлінг стане таким хорошим гравцем. Думав, Ліверпуль здійснив гарну угоду, продавши його за трохи менше, ніж 50 млн фунтів. Я помилявся. До кінця його кар'єри стане очевидно, що Ман Сіті купив його за вигідною ціною.

Манчестер Сіті запропонував встановити два трансферних дедлайни в АПЛ

За останні 12 місяців Стерлінг став одним з важливих гравців епохи, до того ж він стає кращим з кожним днем, його результативність зростає до неймовірних меж.

Зараз Рахім входить в п'ятірку або шістку найкращих атакувальних гравців у світі, трохи нижче за Ліонеля Мессі і Кріштіану Роналду. Я нещодавно писав, що він і Садьйо Мане – найкращі гравці на лівому фланзі.

Зараз я оцінюю Стерлінга вище за Неймара. Рахім – потенційним володар "Золотого м'яча" протягом наступних чотирьох або п'яти років", – написав каррагер у своїй колонці для Telegraph.

Нагадаємо, Стерлінг перейшов з Ліверпуля до Манчестер Сіті у 2015 році. У активі гравця збірної Англії 5 голів у чотирьох матчах поточної АПЛ.

Зінченко проти головної сенсації, пекло для Неймара, а Рібері знову кине виклик Роналду: топ-5 матчів євровікенду

blog_ava
Фалькао відзначився переможним голом у дебютному матчі за Галатасарай
00:45
426
Теги
Ліонель Мессі Ліонель Мессі Англія Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Сіті Манчестер Сіті Золотий м'яч Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Рахім Стерлінг Рахім Стерлінг Неймар Неймар Джеймі Карраґер Джеймі Карраґер
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
52
хв
Реал Мадрид
14:00
Леванте
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук