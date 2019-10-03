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Каррагер назвав найкреативнішого гравця у складі Ліверпуля – неочікуваний вибір

19:16 689 Читать на русском
Каррагер назвав найкреативнішого гравця у складі Ліверпуля – неочікуваний вибір
Джеймі Каррагер / Getty Images

Колишній захисник Ліверпуля Джеймі Каррагер відзначив гравця, який додає гостроти атакам команди.

"Я бачив Трента Александра-Арнольда в академії Ліверпуля. Вже тоді в клубі розуміли, що у них є дуже хороший гравець. На ньому лежить багато відповідальності попри його вік. Він не стане суперзіркою, він вже суперзірка.

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Його перевага в тому, як він володіє м'ячем. Він найбільш креативний гравець в команді. Просто подивіться на його гольові передачі. Люди обговорюють, чи зможе він у майбутньому грати в півзахисті і стати гравцем на кшталт Кевіна де Брюйне.

Коли думаєш про кроси де Брюйне, які він виконує з потрібних позицій в півзахисті, то розумієш, що в цьому аспекті Трент кращий, ніж півзахисники Ліверпуля. Можливо, він міг би грати на цій позиції", – цитує Каррагера Anfieldwatch.

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До слова, Александр-Арнольд встиг відзначитися одним голом і трьома асистами в семи матчах поточного сезону АПЛ.

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Теги
Англія Трент Александер-Арнольд Трент Александер-Арнольд Джеймі Карраґер Джеймі Карраґер Ліверпуль Ліверпуль
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