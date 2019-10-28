Каррагер: Ліверпуль знищив Тоттенхем, Манчестер Сіті не виграє такі матчі

Легенда Ліверпуля Джеймі Каррагер, який нині працює експертом на телебаченні, після перемоги "червоних" над Тоттенхемом (2:1) засипав компліментами команду Клоппа.

"В цьому матчі Ліверпуль виглядав як чемпіон. Вони грали неймовірно. Клопп якраз про це і сказав – ранній гол ніяк на них не вплинув. Я ні на секунду не сумнівався в перемозі Ліверпуля. У перерві, коли рахунок був 0:1, я сказав, що вони виграють. Є відчуття, що, як тільки вони заб'ють перший гол, відразу прийде другий.

Ліверпуль – Тоттенхем – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Навіть якби Ліверпуль зрівняв рахунок на 70-й або 75-й хвилині, я б все одно вважав, що все завершиться їх перемогою. Як же слабко виглядав Тоттенхем. У другому таймі вони були небезпечніші, і у Сона був момент. Але Ліверпуль – просто сильніша команда.

Ліверпуль знищив Тоттенхем, так вони грають. Манчестер Сіті не виграє такі матчі. Вони перемагають інакше. З боку вони виглядають краще, оскільки створюють більше моментів, і через це здаються більш сильною командою. Але грати проти Ліверпуля – значить не зупинятися ні на секунду. Грати проти них – це справжній кошмар", – сказав Каррагер в ефірі Sky Sports.

Нагадаємо, після 10 турів АПЛ Ліверпуль очолює турнірну таблицю, випереджаючи Манчестер Сіті на 6 очок.

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