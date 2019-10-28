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Каррагер: Ліверпуль знищив Тоттенхем, Манчестер Сіті не виграє такі матчі

18:04 501 Читать на русском
Каррагер: Ліверпуль знищив Тоттенхем, Манчестер Сіті не виграє такі матчі
Джеймі Каррагер / Sky Sports

Легенда Ліверпуля Джеймі Каррагер, який нині працює експертом на телебаченні, після перемоги "червоних" над Тоттенхемом (2:1) засипав компліментами команду Клоппа.

52’ Джордан Хендерсон
75’ Мохамед Салах
 
Харрі Кейн 1’
1’ Харрі Кейн
52’ Джордан Хендерсон
75’ Мохамед Салах

"В цьому матчі Ліверпуль виглядав як чемпіон. Вони грали неймовірно. Клопп якраз про це і сказав – ранній гол ніяк на них не вплинув. Я ні на секунду не сумнівався в перемозі Ліверпуля. У перерві, коли рахунок був 0:1, я сказав, що вони виграють. Є відчуття, що, як тільки вони заб'ють перший гол, відразу прийде другий.

Ліверпуль – Тоттенхем – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Навіть якби Ліверпуль зрівняв рахунок на 70-й або 75-й хвилині, я б все одно вважав, що все завершиться їх перемогою. Як же слабко виглядав Тоттенхем. У другому таймі вони були небезпечніші, і у Сона був момент. Але Ліверпуль – просто сильніша команда.

Ліверпуль знищив Тоттенхем, так вони грають. Манчестер Сіті не виграє такі матчі. Вони перемагають інакше. З боку вони виглядають краще, оскільки створюють більше моментів, і через це здаються більш сильною командою. Але грати проти Ліверпуля – значить не зупинятися ні на секунду. Грати проти них – це справжній кошмар", – сказав Каррагер в ефірі Sky Sports.

Нагадаємо, після 10 турів АПЛ Ліверпуль очолює турнірну таблицю, випереджаючи Манчестер Сіті на 6 очок.

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Англія Ліверпуль - Тоттенхем Джеймі Карраґер Джеймі Карраґер Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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