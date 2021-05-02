"Уболівальники і фахівці говорили про те, що лінія нападу Ліверпуля не в формі, але пройшло вже занадто багато часу, щоб використовувати це як аргумент.

Салах: Ніхто в Ліверпулі ні про що зі мною не говорить

Люди продовжують розповідати про складнощі Ліверпуля в центрі захисту, але головна проблема – на іншому кінці поля. І Вірджил ван Дейк, і Джо Гомес повернуться до наступного сезону. А знамените тріо нападу Ліверпуля все ще на місці.

У цьому сезоні у "червоних" з'явився додатковий бонус у вигляді Діогу Жоти, який відразу ж забив кілька важливих голів. Проте ще півроку тому я казав, що цю трійку потрібно розбити, тому що жодна трійка нападу ніколи не буває разом так довго. Якщо ви подивитеся на інші чудові атакувальні тріо з минулого, то побачите, що вони існують років зо три, а потім команди видозмінюють свою атаку.

Тріо Ліверпуля разом вже 4-5 років, тому влітку його необхідно змінити. Салах, Мане і Фірміно були прекрасні, але зараз вони перебувають якраз на тій стадії, коли їм потрібно щось нове. Це повинно бути виправлено влітку, особливо коли ви згадаєте про ті моменти, які були втрачені цього сезону. Потрібно йти в ногу з часом, і додаткова конкуренція в атаці не завадить", – цитує Каррагера Liverpool Echo.

Нагадаємо, після 33-х турів Ліверпуль йде у турнірній таблиці АПЛ на шостій сходинці, маючи у своєму активі 54 очки.

Барса – чемпіон Іспанії, Маліновський зі сріблом, Холанд без ЛЧ, біль конкурента ПСЖ – прогноз на фініш сезону