"Єдиний невеликий мінус у грі Брайтона полягає в тому, що вони виступають настільки добре, що до коуча будуть приглядатися як в Англії, так і за кордоном. Думаю, що влітку будуть великі клуби, які захочуть придбати його.

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Сподіваюся, що він залишиться в Брайтоні. Я хочу продовжувати аналізувати його. Ми спостерігаємо за фантастичним футболом, і нехай він продовжується. Але цей хлопець настільки добре виконує свою роботу, що, думаю, за ним будуть стежити великі клуби по всій Європі", – цитує Каррагера Sky Sports.

Нагадаємо, колишній тренер Шахтаря замінив на посаді наставника "чайок" Грема Поттера у вересні. Зараз колектив йде восьмим, відставання від зони єврокубків становить усього 4 пункти.

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