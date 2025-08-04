"Сенсаційний результат був зафіксований у матчі Кудрівка – Олександрія, де гості виглядали невмотивованими, а їхнього рівня підготовки не вистачило, щоб уникнути поразки від амбітного дебютанта (1:3). І справа зовсім не в тому, що олександрійці догравали поєдинок у меншості – номінальні господарі діяли значно краще.

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Що ж до вилучень, арбітр Євген Цибулько діяв відповідно до правил: Кирило Ковалець отримав два попередження, а легіонер Мігел Кампуш був вилучений прямою червоною карткою за грубу гру. До речі, він зухвало поводився навіть під час залишення поля, і йому не уникнути серйозного покарання.

Вирували пристрасті й у Львові, де Карпати приймали Полісся (0:2). Вже на початку гості вийшли вперед, але арбітр Дмитро Панчишин після підказки арбітра VAR Миколи Балакіна скасував взяття воріт через фол Богдана Лєднєва перед результативною передачею.

Від львів’ян очікував більшого, проте гру провалив стопер Владислав Бабогло, який "привіз" два голи. Міг бути й третій, коли під кінець матчу він збив Олександра Філіппова, але той не реалізував пенальті.

Дмитро Панчишин ухвалював рішення зважено, і за потреби йому допомагав Микола Балакін. Єдине питання викликає епізод на початку другого тайму, коли нападника господарів Ігоря Краснопіра явно притримали в карному майданчику – пенальті було очевидним. Чому це порушення залишилося поза увагою рефері і арбітра VAR, для мене залишається загадкою", – сказав Ступар для Sport.ua.

Карпати з поразки стартували в УПЛ, поступившись Поліссю – скасований гол, два пенальті і "підступний" VAR