"Карпати були навіть не як лебідь, рак і щука, тепер хочемо "зробити" Динамо", – президент Інгульця Поворознюк

Президент Інгульця Олександр Поворознюк прокоментував перемогу над Карпатами в Кубку України та розповів про побажання щодо наступного суперника.

"Увечері напередодні гри я приїхав до команди, кажу: "Пацани, треба "зробити" Карпати! Що для цього потрібно?" А вони мені: "Олександре Григоровичу, якщо треба – зробимо". Ну про що далі було говорити?

"Завтра Інгулець буде колупашити всю УПЛ", – Поворознюк прокоментував перемогу над Карпатами в Кубку України

Тому я був абсолютно спокійний за результат. Навіть коли ми залишилися вдесятьох. Пацани якщо пообіцяли, то вони б і вдев'ятьох вистояли. На сьогоднішній день кожен гравець Карпат індивідуально сильніший за наших гравців, але колективу у них немає.

На полі вони були навіть не лебідь, рак і щука. Хто як хоче, так і грає. У Карпат немає згуртованості, видно, що гравці розмовляють різними мовами, не розуміють один одного. Я з перших хвилин матчу був спокійний, почав переживати тільки в серії пенальті, тому що це лотерея. Тим більше, ми свій перший удар не реалізували.

Кого хотіли б у суперники? Динамо. Ніколи з ними раніше не грали, і ось хочеться спробувати свої сили з ними. І я думаю, поки і у них, як у Карпат, із грою не все в порядку, ми і киян теж зможемо "зробити", – поділився Поворознюк у коментарі Сегодня.

Нагадаємо, Інгулець переграв Карпати в серії пенальті (7:6) після нічиєї в основний час (0:0).

Кубок України: Карпати вилетіли в серії пенальті та інші результати матчів 3-го попереднього етапу