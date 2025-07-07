Львівські Карпати під час літнього трансферного вікна намагалися підписати вінгера Атланти Юнайтед Едвіна Москеру.

"Зелено-білі" планували оформити трансфер футболіста, однак сам Москера відмовився від переїзду до України, повідомляє журналіст Маріано Олсен.

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Попри те, що Карпати запропонували гравцеві фінансово вигідні умови контракту, півзахисник вирішив продовжити кар'єру в Мільйонаріосі. Москера перейде до колумбійського клубу на правах оренди з правом викупу.

До слова, в нинішньому сезоні Едвін Москера провів 10 матчів за Атланту, в яких забив 1 гол. Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 400 тисяч євро.

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