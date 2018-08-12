Карпати – Зоря та ще 2 матчі УПЛ. Анонс

В рамках 4-го туру УПЛ Карпати вдома приймають Зорю, Олександрія зіграє проти Арсенала-Київ, а Чорноморець – проти Десни. Анонс та прогноз матчів читайте на Футбол 24.

Карпати – Зоря

12 серпня, 17:00, Львів, стадіон "Україна"

Головний арбітр: Микола Кривоносов (Київ)

Телетрансляція на каналі "ZIK", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Карпати, за старою традицією, починали сезон з лозунгами про Лігу Європи, але далі, за все тією ж традицією, щось пішло не так. Чотири з дев'яти можливих очок у матчах проти рівних або розібраних команд – це вже фіаско, а якщо згадати, що всі три матчі були зіграні за рідних трибун... Словом, Карпати не зраджують собі, однак ці "леви" все одно виглядають найкрутішою командою з часів Кононова. У перших таймах проти Чорноморця та Олімпіка львів'яни дивували сіру та примітивну УПЛ швидкісними атаками, красивими комбінаціями та шедевральними голами з дальніх дистанцій. Якби Карпати не переставали грати у другій половині гри, то мали б не гірші результати, ніж у Олександрії.

"Карпати провалюють другі тайми – такого ніколи в житті не було". Суддям УПЛ закидають хабарі, а Зорі – піжонство

Карпати зібрали найсильнішу команду з часів Кононова

Як не дивно, але у луганської команди справи не кращі. Якщо львів'яни проводять хоча б один класний тайм, то гра Зорі залишає купу запитань. Так, перемога над Маріуполем була справедливою, але переможний гол був забитий після жахливої обрізки суперника. Так, у Чорноморця залетів просто шикарний штрафний, який приніс одеситам нічию, однак не можна сказати, що Зоря награла на щось більше. З Олександрією також все було "соу-соу", але там не підфартило – зате підфартило з Брагою. Словом, форма луганців викликає сумніви: так, це все ті ж "мужики", однак в кожній грі у них щось йде не так. У матчі з Карпатами така непереконливість може вийти боком, адже коли львів'яни відчувають, що в них щось виходить – їх стає важко зупинити. І навпаки.

Статистика протистояння Карпат проти Зорі

Всього – 38 матчів, 13 перемог Карпат, 11 нічиїх, 14 перемог Зорі. Різниця м’ячів – 52:50 на користь Карпат.

У Прем’єр-лізі – 32 матча (+12, =9, -11, 44-41)

Кадрова ситуація обох команд стабільна. Львів'янам не зможе допомогти травмований Андрій Нестєров, в той час як Зоря на найближчі тижні залишилась без Артема Громова, який заліковує пошкодження. Крім того, існують питання щодо здоров'я Левана Арвеладзе, який прихворів перед грою проти Браги. Всі інші футболісти обох команд здорові та готові до гри, а дискваліфікацій ніхто не отримав.

"Родзинки" матчу

– Зоря може пропустити 750-й гол в чемпіонатах.

– Безвиграшна серія Карпат проти Зорі почалася 10 серпня 2013 року та триває вже 10 (!) ігор: 6 нічиїх, 4 поразки

– Головний тренер Карпат Олег Бойчишин у день свого 45-ліття проведе 20-й матч в чемпіонатах біля керма "левів".

Орієнтовні склади на матч Карпати – Зоря

Карпати: Кучинський, Лебеденко, Мегреміч, Федецький, Мірошниченко, Ербес, Голодюк, Карраскаль, Ді Франко, Мякушко, Швед

Зоря: Махарадзе, Михайліченко, Сваток, Вернидуб, Тимчик, Гордієнко, Сілас, Хомченковський, Кочергін, Караваєв, Рафаель

Прогноз Футбол 24 – 2:2

Олександрія – Арсенал-Київ

12 серпня, 17:00, Олександрія, КСК "Ніка"

Головний арбітр: Дмитро Кривушкін (Харків)

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Олександрія – головне відкриття сезону, адже до четвертого туру вона залишається однією з лише двох команд, які ще не втрачали очок. Крім того, Олександрія досі не пропускала, що поки також вдається лише київському Динамо. Останній факт є особливо вражаючим, адже "жовто-чорні" переграли прямих конкурентів за єврокубки – Карпати, Десну та Зорю – причому перші два були прибиті на виїзді. Навіть Володимир Шаран зізнається, що не очікував такого старту від своєї команди, хоча вона, взагалі-то, не програє з лютого місяця! Як тобі таке, Динамо та Шахтар?

Кривушкін, якого поліція викликала на допит щодо договірних матчів, обслужить гру 4 туру УПЛ Олександрія – Арсенал

Крім Динамо, у стартових турах лише футболісти Олександрії не пропускали голів та не втрачали очок

Арсенал-Київ – повний антипод Олександрії, який програв три матчі з трьох із загальним рахунком 1:7. Так, із цих семи голів три відвантажив Шахтар, однак інші чотири забивали новачки з ФК Львів та втомлений єврокубками Маріуполь – причому останній здобув вольову перемогу, забивши всі голи ще до кінця першого тайму. Найкращу характеристику стартовому провалу дав капітан Арсенала-Київ Юрій Бушман: "Хочеться почати чемпіонат заново". Втім, ці слова він сказав у контексті того, що футболісти нарешті "побігли", та й Володимир Шаран запевняє, що матч проти Арсенала буде найважчим. Команда й справді перспективна, однак вона досі знаходиться у стані розбудови – так, кілька днів тому кияни дозаявили півзахисника Єблі. Поки що важко повірити в те, що Арсенал-Київ створить якусь конкуренцію Олександрії.

Статистика протистояння Арсенала проти Олександрії

Всього – 10 матчів, 1 перемога Олександрії, 2 нічиї, 7 перемог Арсеналу-Київ, різниця м’ячів – 4:19 на користь Олександрії.

У Прем’єр-лізі: 6 матчів (+1, =2, -3, 3-9)

Кадрова ситуація обох команд просто шикарна, адже до очного матчу вони підходять без травм та дискваліфікацій. Правда, головний тренер Арсенала-Київ Фабріціо Раванеллі через вилучення у минулому турі змушений буде переглядати матч з трибун – втім, суттєвою втратою це було б лише у тому випадку, якби він грав у нападі киян. Нажаль, італієць завершив кар'єру футболіста, тож на полі доводиться чекати Єблі – ну або якогось іншого новачка. Арсенал їх підписує пачками і рахувати їх з кожним днем стає все важче й важче.

"Родзинки матчу"

– Олександрія з 24 лютого не програє в УПЛ впродовж рекордних для клубу 15-ти ігор: 10 перемог, 5 нічиїх.

– Олександрійці не пропускають голів впродовж 360-ти хвилин і можуть відсвяткувати 50-ту перемогу в елітному дивізіоні країни

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Арсенал-Київ

Олександрія: Паньків, Цуріков, Бондаренко, Шендрик, Пашаєв, Банада, Запорожан, Пономарь, Грицук, Полярус, Сітало

Арсенал-Київ: Сітало, Дубінчік, Піріч, Єліч, Ніколіч, Домбровський, Оріховський, Лола, Баланюк, Бушман, Алєксєєв

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Чорноморець – Десна

12 серпня, 19:30, Одеса, стадіон "Чорноморець"

Головний арбітр: Олександр Омельченко (Слов'янськ)

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Чорноморець приємно здивував на старті чемпіонату. Клуб, який потягнули наверх рішенням футбольних чиновників, вже встиг розпустити більшість лідерів минулого сезону, тож головному тренеру Ангелу Червенкову довелося починати з молоддю та залишками команди Фролова. Чорноморець здавався солодким пиріжком з очками, однак при спробі його розкусити вже зламали зуби Олімпік і Зоря – дуже серйозні колективи з дуже серйозними задачами. У матчі з Карпатами одесити програли, хоча провалили лише перший тайм – у другому "леви" відверто відскочили. Втім, і чотири очка у таких непростих поєдинках є дуже пристойним показником; це приблизно стільки ж, скільки набрали основні претенденти на Лігу Європи.

Червенков: Чорноморцю не вистачає майстерності

Чорноморець у 3-му турі УПЛ відібрав очки у Зорі

Десна після поразки Шахтарю у першому турі розгромила Маріуполь на виїзді, підтвердивши свій високий потенціал, але потім поступилася у рідних стінах Олександрії. Остання поразка має трохи спустити чернігівців з небес на землю та змусити грати не тільки на куражі. "Сіверянам" у матчі з Чорноморцем доведеться дуже багато бігати та приймати рішення під шаленим пресингом, хоча футболістів Десни це не має лякати – більшість виконавців прекрасно знайомі зі стилем УПЛ, адже грають тут не перший рік. Для них даний матч є екзаменом на амбіції; якщо підопічні Олександра Рябоконя його провалять, то плани Десни на першу шістку можна буде ставити під сумнів. І навпаки.

Статистика протистояння Чорноморця проти Десни

Всього – 2 матча, 2 перемоги Чорноморця, 0 нічиїх, 0 перемог Десни. Різниця м’ячів – 6:1 на користь Чорноморця.

У Прем’єр-лізі: раніше не зустрічалися

Кадрова ситуація команд наразі виглядає ідеально. Дискваліфікованих або травмованих виконавців у таборі Десни та Чорноморця немає, тож обидва наставники можуть виставити найсильніший свій склад.

"Родзинки" матчу

– Чорноморець може здобути 260-ту перемогу у Прем’єр-лізі або 90-й раз на своєму полі зіграти внічию.

– "Моряки" з 28 квітня цього року більше одного голу за матч в чемпіонатах не пропускають.

– 75-й гол в чемпіонатах може провести нападник Десни Олександр Ковпак.

Орієнтовні склади на матч Чорноморець – Десна

Чорноморець: Литовченко, Трубочкін, Грачов, Рижук, Романюк, Савченко, Смірнов, Татарков, Бабенко, Чорній, Штогрін

Десна: Літовка, Мостовий, Братков, Гітченко, Люлька, Коберідзе, Огиря, Волков, Хльобас, Д. Фаворов, Філіппов