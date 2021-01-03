Карпати зібрали першу 1000 євро на революційному для футбольної України проекті
Львівські Карпати похвалились незвичним досягненням поза межами футбольного поля.
Нещодавно львів'яни запустили революційний для українського футболу проект, створивши офіційну сторінку клубу на міжнародній платформі донатів Patreon.
Карпати пропонують вболівальникам фінансувати клуб – львів'яни запустили революційний для України проект
У своєму офіційному Twitter "зелено-білі" вже за шість днів похвалились скромним досягненням – клуб отримав першу 1000 євро донатів від 174 прихильників (так званих патронів).
Нагадаємо, на зимову паузу львів'яни пішли з 4 очками в активі – Карпати посіли останню сходинку у групі А Другої ліги.
"Батько не сказав жодного поганого слова про Карпати": син Кононова – від заводу до роботи з Маркевичем в команді УПЛ