Нещодавно львів'яни запустили революційний для українського футболу проект, створивши офіційну сторінку клубу на міжнародній платформі донатів Patreon.

Карпати пропонують вболівальникам фінансувати клуб – львів'яни запустили революційний для України проект

У своєму офіційному Twitter "зелено-білі" вже за шість днів похвалились скромним досягненням – клуб отримав першу 1000 євро донатів від 174 прихильників (так званих патронів).

Нагадаємо, на зимову паузу львів'яни пішли з 4 очками в активі – Карпати посіли останню сходинку у групі А Другої ліги.

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