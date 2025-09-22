Карпати підходили до зустрічі з Оболонню на тлі жахливої серії. Львів'яни не виграли жодного з п'яти матчів у сезоні УПЛ та вилетіли з Кубка – причому серед кривдників "левів" опинились два новачки УПЛ і Буковина. Нічия не влаштовувала підопічних Владислава Лупашка, враховуючи чотири поспіль "мирових" у чемпіонаті.

Гості налаштовувались тільки на перемогу. Налаштувались так, що вийшли вперед вже на 5-й хвилині – це Ломницький зрізав м'яч у власні ворота подачу Мирошніченка з кутового. Автогол! 0:1.

Наступні 20 хвилин пройшли за рівної гри. Оболонь була навіть активнішою, ведучи за ударами з рахунком 2:0, однак справді гострих моментів не виникало. На 26-й же пролунала повітряна тривога, але прямо перед нею Брунінью встиг завдати перший удар Карпат – бразилець підхопив м'яч у центрі, протягнув його на 30 метрів і вгатив у ліву стійку!

Після відновлення гри "леви" змогли провести ще один (Вітор пробив зовсім неточно). Забити другий гол галичани могли на 43-й хвилині після вкидання з ауту й подачі на дальню стійку – Краснопір і Костенко летіли на замикання, однак до м'яча так і не дістались. Ось і вся небезпека з боку підопічних Владислава Лупашка в першому таймі.

Оболонь же завдала 6 ударів до перерви й ледь не відігралась. Так, після розіграшу кутового на 36-й хвилині Ломницький замикав навіс, пробивши головою з-під Педрозу (Жан навіть не стрибнув) – вийшло зависоко. На 44-й же Суханов завдав фірмового удару з відскоку метрів з 30-ти, поціливши під поперечку. Львів'ян врятував сейв Домчака.

Команди відправились відпочивати за мінімальної переваги Карпат. Олексій Антоненко у роздягальні вирішив зняти Ломницького та Устименка, кинувши у бій Приймака та Ільїна, однак бажаного ефекту коуч "пивоварів" не добився. Моменти зникли, а "леви" почали створювати все більше й більше.

Вже на 6-й хвилині другого тайму забивати мав Краснопір, який уникнув офсайду й зачепився за лонбол на хід правим флангом. Ігор увірвався на правий край штрафного та пробив низом. Федорівський парирував, але подальший кутовий таки вилився у гол – Бабогло перестрибнув свіжого Приймака та замкнув навіс Мірошніченка. 0:2!

Приймак міг довести справу і до розгрому. На 75-й хвилині Владислав програв Краснопіру забігання (хоча мав значну фору) й програв боротьбу, дозволивши вийти віч-на-віч. Нападник прибрав зі шляху Федорівського та пробив у майже порожні ворота – та ще й під поперечку – однак Дубко головою перевів м'яч на кутовий.

За кілька хвилин до цього Брунінью перехопив пас Шевченка, хитнув у штрафному двох захисників та завдав удару в лівий нижній. Федорівський виконав чудовий сейв, а на 85-й ще й парирував щільний постріл Вітора з правого краю. На 89-й хвилині Брунінью влетів на лівий, закрутивши під дальню стійку – голкіпер вже був безсилим, але м'яч пролетів у сантиметрах від стійки.

Оболонь же за основний час другого тайму створила всього один момент. Ільїн зайшов у праву половину карного майданчика та покотив під удар Нестеренку, але його заблокували. Відскок полетів у район лівої стійки, звідки пробивав Теслюк – втім, влучити у ворота з метру завадив Полегенько.

Вже на 2-й компенсованій "пивовари" могли скористатись помилкою Домчака на виході при кутовому. Чех підхопив м'яч і пробив у порожні, де м'яч зупинив Бабогло. Максим опинився на підбиранні й пробив вдруге, однак тепер парирував Домчак. Чех встиг завдати ще одного пострілу, але і його накрили.

Карпати в принципі нервово завершили поєдинок. Втім, команді таки вдалося уникнути пропущених голів. Фінальний свисток зафіксував перемогу підопічних Владислава Лупашка – першу в новому сезоні! Нарешті.

