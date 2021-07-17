Карпати завершили підготовку до нового сезону перемогою над стрийською Скалою. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".

Товариські матчі.

Карпати – Скала – 3:1

Голи: Заставний, 2, Буднік, 38, Гуменюк, 56 – Коблянський, ?

Карпати вже на 2 хвилині вийшли вперед завдяки голу Володимира Заставного. Львів'яни впевнено діяли впродовж першого тайму, а Буднік подвоїв перевагу, забивши свій третій гол у останніх трьох зустрічах.

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По перерві "леви" забили втретє – швидку атаку точним ударом завершив Гуменюк. Скала зуміла один м'яч відіграти, проте на більше гості не спромоглись.

Зазначимо, що Карпати розпочнуть сезон 31 липня матчем 2-го туру Другої ліги проти Рубікона.

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