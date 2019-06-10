Карпати зацікавлені у Вільх'яльмссоні – львів'яни вже вийшли на футболіста, – ЗМІ

Євро-2020 — 16:39 1528
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"Пекло вам здасться крижаним раєм": ісландці негостинно прийняли турецьку збірну – "яничари" обіцяють гучну помсту вдома
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Шахтар зробив офіційну пропозицію Віторії Гімараєш щодо Каштру – наставника командиУкраїна — 12:32 3995
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Туреччина розриває після Луческу, Польща на класі домінує, серйозна перевірка Іспанії – топ-фішки 4 туру євровідборуЄвро-2020 — 09:00 4361
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Україна – Люксембург: анонс матчу кваліфікації до Євро-2020Збірна України — 08:00 16725
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Україна – Люксембург: передматчева прес-конференція Андрія ШевченкаЄвро-2020 — 9 черв 8341