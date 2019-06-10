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Карпати зацікавлені у Вільх'яльмссоні – львів'яни вже вийшли на футболіста, – ЗМІ

16:13 830 Читать на русском
Карпати зацікавлені у Вільх'яльмссоні – львів'яни вже вийшли на футболіста, – ЗМІ
Арні Вільх'яльмссон / Чорноморець

Львівські Карпати хочуть підписати колишнього нападника Чорноморця Арні Вільх'яльмссона.

Львівський клуб зацікавлений у ісландському нападникові, повідомляє Sportarena. Крім того, зазначається, що Карпати вже зробили пропозицію самому Вільх'яльмссону.

Динамо та інші українські і закордонні клуби націлились на Вільх'яльмссона, – агент

Нагадаємо, ісландський форвард виступав за Чорноморець останні півроку на умовах оренди, права на футболіста належать польській Термаліці.

Вільх'яльмссон попрощався з Чорноморцем, який вилетів у Першу лігу

До слова, за час, проведений у одеській команді, Вільх'яльмссон зіграв у 12 матчах в усіх турнірах, де забив 7 голів.

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Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Арні Вільх'яльмссон Арні Вільх'яльмссон Карпати Карпати
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