"Леви" розраховують отримати кадрове підсилення під час зимової перерви, повідомив ведучий ТаТоТаке Сергій Болотніков.

"Хачеріді каже, що немає варіантів": Гармаш запевнив, що захисник поки не збирається закінчувати кар'єру

Йдеться про інтерес до кількох колишніх гравців збірної України, зокрема до Євгена Хачеріді. Карпати можуть похизуватися солідними зарплатами на рівні 50 тисяч гривень у місяць і 300 тисячами преміальних на команду у разі перемог. Бюджет клубу виріс із 40 млн до 54,5 млн гривень на сезон.

Нагадаємо, підопічні Тлумака пішли на перерву лідером групи А Другої ліги. Команда напрацювала на дуже хороші преміальні, здобувши 13 перемог поспіль.

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