"Як ви вже знаєте, ми не можемо провести матч Карпати – Чайка з глядачами через карантинні обмеження. Але найвідданіші вболівальники Карпат підтримують свій клуб, незважаючи ні на що. Ми постійно отримуємо від вас слова підтримки, пропозиції допомоги і питання, як ще можна взяти участь в переродженні рідного клубу. Ми безмежно вдячні вам, це надзвичайно мотивує рухатись далі!

Карпати наїхали на Рух через продаж квитків на матч з Динамо – "зелено-білі" проведуть свій поєдинок без глядачів

Допомогти Карпатам дуже просто – достатньо дивитись трансляції матчів, підписуватись на наші соцмережі, користуватись послугами наших рекламних партнерів, купувати товари в нашому Інтернет-магазині і, звичайно ж, купувати квитки на матчі, коли це можливо. На матч Карпати – Рубікон, який проходив з глядачами, чимало вболівальників купили квитки, хоча розуміли, що не зможуть потрапити на гру. Ось це справжня підтримка клубу, якою вона має бути – не на словах, а на ділі. Якби всі вболівальники так підтримували клуб постійно, Карпати змогли б існувати за будь-яких умов!

Ми розуміємо, що наразі не можемо розраховувати на вашу постійну фінансову підтримку – клуб перебуває в занадто невизначеному стані. Але ця ситуація надихнула нас на експеримент. Ми відкрили продаж віртуальних квитків на матч Карпати – Чайка. Придбати їх можна на офіційному сайті Карпат в розділі "Квитки". Цінових категорій дев’ять – від 10 до 500 грн. Кількість квитків на одну людину не обмежена.

Таким чином ви візьмете безпосередню участь у фінансуванні клубу! Після матчу ми відзвітуємо, скільки саме коштів отримали. Більше того, ви зможете обрати, на що витратити ці кошти – у п’ятницю, 16 жовтня, в Telegram-каналі Карпат ми проведемо голосування. Варіанти такі: поточні витрати клубу (догляд полів, проживання і харчування, паливо, ПЛР-тести і т. д.), премія гравцям за найближчу перемогу або зарплати персоналу клубу. Ми віримо, що наше гасло "Не важливо, хто навпроти. Важливо, хто поруч!" – не порожній звук для справжніх вболівальників Карпат", – йдеться у зверненні львівської команди на офіційному сайті клубу.

Друга ліга: Карпати Львів програли втретє поспіль, дубль Волині мінімально поступився Рубікону