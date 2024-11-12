"Зелено-білі" готуватимуться до наступного туру чемпіонату України через товариський матч з представником другого дивізіону.

Львівські Карпати після розгромної поразки від Олександрії у 13-му турі отримали декілька днів відпочинку. Тренувальний процес "леви" відновлять у вівторок, 12 листопада, повідомляє Sport.ua.

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За інформацією джерела, "зелено-білі" вирішили заповнити паузу, викликану матчами збірних, контрольними поєдинками з першоліговою Буковиною. Спочатку зіграють молодіжні склади, а потім – основні.

Нагадаємо, у цьому спарингу не зможуть взяти участь Олег Очеретько, якого викликали до молодіжної збірної України та Владислав Бабогло, котрий перебуває в розташуванні збірної Mолдови.

Наразі Карпати після 13-ти турів йдуть у турнірній таблиці УПЛ сьомими, набравши 18 очок. Наступним їхнім суперником у чемпіонаті України буде Колос. Матч заплановано на 22 листопада.

Буковина у групі А Першої ліги з 20-ма очками йде третьою і відстає від лідера – Агробізнеса – на 8 пунктів.

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