Карпати заплатили штраф 255 тисяч гривень замість Руха – дотепна відповідь на пропозицію допомогти грошима

Карпати оригінально відповіли на пропозицію Руха, який був готовий виділити "зелено-білим" кошти на участь у виїзних матчах УПЛ.

Як відомо, Карпати перебувають за крок від зняття з УПЛ 2019/20. Новий співвласник "зелено-білих" Олег Смалійчук не може провести перемовини з іншим інвестором, який роками не виділяє коштів на клуб. Рух у своїй заяві висловив готовність допомогти Карпатам, виділивши гроші на участь у виїзних матчах до кінця поточного сезону.

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Втім, "леви" відмовилися від такої пропозиції Григорія Козловського. Більше того – Карпати заплатили замість Руха штраф на суму 255 тисяч гривень. Ці гроші першоліговий клуб зобов'язаний був перерахувати як штраф за систематичне невикористання ігрових м'ячів Select. Про сплату "зелено-білими" штрафу замість Руха повідомляється на сторінці ТаТоТаке у Facebook.

"Проблема Карпат – не в витратах на матчі, а в 5 млн доларів боргів і частці Коломойського. Клубу немає змісту витрачати кошти на догравання чемпіонату, якщо їх не допустять до наступного сезону. Тому всі заяви про допомогу Карпатам – це швидше піар окремих людей, а не реальна спроба врятувати львівський клуб.

Очевидно, Карпати образились, що їх використовують для піару, і вирішили показати, що теж вміють це робити", – йдеться у дописі.

Нагадаємо, Карпати вже мають одну неявку, не поїхавши на матч із Маріуполем. У випадку повторної неявки львівський клуб буде виключений з УПЛ.

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