Карпати близькі до підписання правого захисника СК Дніпро-1 Дениса Мірошніченка, повідомляє "ТаТоТаке".

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За інформацією джерела, основним кандидатом на 29-річного гравця вважався Металіст 1925, але сам футболіст хоче залишитися в УПЛ. Наразі клуби і гравець перебувають на досить просунутій стадії переговорів.

Нагадаємо, Мірошніченко – вихованець Кривбаса, за який і дебютував на професіональному рівні. Також грав за Карпати (4 голи у 136 матчах) та Олександрію. В СК Дніпро-1 перейшов влітку 2023-го, підписавши контракт до 30 червня 2025-го року. Transfermarkt оцінює його у 900 тисяч євро.

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