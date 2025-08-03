УПЛ, 1-й тур

Карпати (Львів) – Полісся (Житомир) – 0:2

Голи: Гайдучик, 29, Назаренко, 38 (п.)

Нереалізований пенальті: Філіппов, 89 (Полісся)

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Карпати відкривали новий чемпіонат України матчем з Поліссям. Підопічні Владислава Лупашка до сезону готувалися в Австрії, де зіграли чотири спаринги: з австрійським Вольфсбергером (3:3), угорським Дьйором (1:2), Аль-Шарджею з ОАЕ (1:1) та англійським Лестером (1:2). Своєю чергою Полісся вийшло з відпустки ще в середині червня і вже встигло зіграти два офіційних матчі – в рамках 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій підопічні Руслана Ротаня вибили андоррську Санта-Колому (1:2, 4:1).

Вже на 1-й хвилині Крушинський намагався загострити, пробиваючи від лівого кута штрафного – неточно. У відповідь Краснопір під кутом виходив сам на сам з Кудриком, але не зумів переграли голкіпера житомирців.

На 12-й хвилині Полісся вийшло вперед. Після удару Назаренка Домчак відбив м'яч ліворуч, а Крушинський з гострого кута добив сферу у сітку. Арбітр, однак, вирішив скористатися VAR і зафіксував порушення правил з боку Лєднєва, виписавши йому "гірчичник" і скасувавши взяття воріт.

В середині тайму Краснопір мав шанс вийти на побачення з голкіпером, але в останній момент оступився, а Чоботенко встиг підстрахувати. Згодом Альварес зіграв на підбиранні перед штрафним Полісся, але з його ударом впорався Кудрик забравши м'яч у падінні.

На 29-й хвилині житомирці забили вдруге, цього разу без претензій від арбітра. Після вкидання з-за бокової Михайліченко прострілив у штрафний з лівого флангу, Педросо програв боротьбу Гайдучику, який, на мить випередивши бразильця, замкнув сферу у сітку. За мить Карпати провалились поблизу своїх воріт, Назаренко вийшов на побачення з Домчаком, але влучив у голкіпера.

На 36-й хвилині арбітр зупинив гру і пішов дивитись VAR щодо епізоду, який стався декілька хвилин тому біля воріт Карпат. Як наслідок, він призначив пенальті на користь Полісся за гру рукою від Бабогло. Назаренко чітко виконав вирок. За 5 хвилин до завершення першого тайму Чачуа головою замкнув навіс у штрафний під праву стійку – кіпер Полісся не без проблем потягнув.

Одразу по перерві Краснопір отримав передачу у штрафний Полісся, але впав після того, як Сарапій потягнув його за футболку. Арбітр VAR дивитися відмовився і пенальті не дав. На деякий час гра змістилась у центр поля, практично без небезпечних моментів. На 63-й хвилині Лєднєв ледь не вийшов сам на сам після закидання за спини захисника – пощастило, що Домчак прочитав ситуацію і вийшов далеко в поле на перехоплення.

В середині другого тайму Гуцуляк зі штрафного закручував у лівий кут воріт "левів" – кіпер Карпат впевнено забрав м'яч. Згодом Лєднєв "повторив Бабогло", зігравши рукою у власному штрафному, але знову арбітр не побачив порушення правил. У наступній атаці Домчак довгою передачею запускав у спурт партнера, якого збив Сарапій, зірвавши перспективну атаку. Суддя вже традиційно проігнорував епізод, ледь не довівши до сказу Лупашка.

Брунінью з розвороту стріляв під праву стійку – м'яч пішов впритирку з каркасом воріт. За трохи Мірошниченко зі штрафного з лівого флангу закручував у ворота, Кудрик відбив м'яч перед собою, але встиг накрити добивання від Вітора впритул.

Наприкінці матчу Філіппов втік лівим флангом, увірвався у штрафний, але сам не бив, а віддав в центр, де захисник м'яч перехопив і вибив. Гуцуляк летів на добивання, а Бабогло намагався вибити і врізався у суперника. Арбітр вдруге вказав на позначку – Філіппов бив у лівий кут, але Домчак потягнув. За мить кіпер Карпат вийшов на перехоплення майже до лінії штрафного і врятував команду від третього гола.

Як наслідок, перемога Полісся і вдалий дебют Руслана Ротаня в житомирському клубі в УПЛ.

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