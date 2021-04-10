Аматорські Карпати підпишуть низку колишніх гравців львівського клубу, коли розпочнуть виступи у Другій лізі, повідомляє Спортивка на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Гол з центра поля – екс-хавбек Маріуполя феєрить у Другій лізі

Зокрема, до команди Андрія Тлумака мають приєднатись Денис Кожанов, Олег Голодюк та Андрій Ткачук.

Нагадаємо, Кожанов і Ткачук нині виступають за Минай, а Голодюк захищає кольори Металіста 1925. Кожанов у поточному сезоні провів за закарпатську команду 19 матчів у всіх турнірах і відзначився 3 асистами, Ткачук відіграв у 18 поєдинках без результативних дій. Голодюк, який у січні покинув Минай, відіграв за харків'ян у Першій лізі 4 матчі.

До слова, після дев’яти матчів “леви” посідають восьму сходинку турнірної таблиці аматорського чемпіонату України в групі 1 з 8-ма очками в активі, випереджаючи лише останній Варатик, у якого один заліковий пункт. З наступного сезону нові Карпати планують заявитися у Другу лігу.

Друга ліга: Ужгород здолав Буковину і очолив групу А, Метал розібрався з Нікополем і підтвердив статус лідера