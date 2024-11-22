У відносно рівному першому таймі рахунок пощастило відкрити Карпатам. Це сталося на 31-й хвилині внаслідок відбирання на лівому фланзі з подальшою скидкою на Чачуа. Амвросій виконав красиве закидання за спини захисникам, а Брунінью завершив ефектним ударом з лету – 1:0!

"Леви" могли подвоїти перевагу і до перерви, і після неї, однак Невеш, Костенко та Ігор свої нагоди не реалізували. Колос же після пропущеного гола загострював рідко – але найкращий момент другого тайму належав саме гостям. На 79-й хвилин Кемкін вибив подачу зі стандарту точно на ногу Болівару, а той другим дотиком зацідив у поперечину (і добив над воротами).

Цей епізод дещо похитнув впевненість львів'ян, тож Колос провів ще два гострих епізоди. В одному із них врятував Кемкін, який парирував постріл Козіка з правого краю штрафного. В іншому ж Третьяков пробачив господарів, не зумівши нормально пробити після закидання від Паулаускаса.

У підсумку, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Карпат. Підопічні Владислава Лупашка набрали 18 очок і повернулися в топ-5 – принаймні на добу. Колос залишається поруч із зоною перехідних матчів.

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