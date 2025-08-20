Карпати втратили Бруніньйо через травму – Вацко розкрив терміни відновлення гравця
Лідер Карпат Бруніньйо пропустив матч 3-го туру УПЛ проти Колоса (1:1) через пошкодження. Коментатор Віктор Вацко розповів деталі травми бразильця.
– Вікторе, може у вас є роз'яснення ситуації щодо Бруніньйо. Якась дуже дивна була прес-конференція Лупашка. Чи це якесь порушення мікроклімату, чи Бруніньйо кудись переходить? Не хотілося б втрачати такого хорошого гравця.
– У мене також були такі побоювання. Я спробував з'ясувати цю ситуацію.
Лупашко шокував відповіддю про стан зіркового підопічного: "Не знаю, що з ним"
Ситуація наступна: Бруніньйо на передматчевому тренуванні пошкодив зв'язки гомілкостопу. Як говорять мені – там нічого серйозного. В найближчих матчах ми його знову побачимо на футбольному полі.
І взагалі, в Карпатах мене всі запевняють, що в колективі чудова атмосфера. Залишилось тільки першу перемогу в сезоні здобути, яка дасть правильний емоційний поштовх команді, – відповів на запитання підписника коментатор Віктор Вацко у своїй програмі на Youtube.
Нагадаємо, що Карпати в трьох стартових турах УПЛ програли Поліссю (0:2) та двічі зіграли в нічию – проти Шахтаря (3:3) та Колоса (1:1).
