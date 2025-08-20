– Вікторе, може у вас є роз'яснення ситуації щодо Бруніньйо. Якась дуже дивна була прес-конференція Лупашка. Чи це якесь порушення мікроклімату, чи Бруніньйо кудись переходить? Не хотілося б втрачати такого хорошого гравця.

– У мене також були такі побоювання. Я спробував з'ясувати цю ситуацію.

Лупашко шокував відповіддю про стан зіркового підопічного: "Не знаю, що з ним"

Ситуація наступна: Бруніньйо на передматчевому тренуванні пошкодив зв'язки гомілкостопу. Як говорять мені – там нічого серйозного. В найближчих матчах ми його знову побачимо на футбольному полі.

І взагалі, в Карпатах мене всі запевняють, що в колективі чудова атмосфера. Залишилось тільки першу перемогу в сезоні здобути, яка дасть правильний емоційний поштовх команді, – відповів на запитання підписника коментатор Віктор Вацко у своїй програмі на Youtube.

Нагадаємо, що Карпати в трьох стартових турах УПЛ програли Поліссю (0:2) та двічі зіграли в нічию – проти Шахтаря (3:3) та Колоса (1:1).

Карпати у більшості врятували нічию з Колосом – незарахований гол Невеша і дикий нефарт Краснопіра